ميدو تعليقا على تعيين فيريرا لتدريب الزمالك: العو اهو

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ، على تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

وكتب ميدو عبر حسابة بموقع “ تويتر “ فيريرا… العو…اهو.. ”.

أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

وتوصل مسئولو الزمالك على مدار الأيام القليلة الماضية لاتفاق نهائى مع فيريرا الذى تولى قيادة الفريق من قبل.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك تحت إشراف أحمد عصمت مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفقرة إلى أكثر من مجموعة، البداية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تقوم كل واحده بالجري الخفيف حول الملعب، لمدة ١٠ دقائق .

كما ركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة، على مجموعة تدريبات بدنية خاصة بمحطات القوة للجسم ، بجانب فقرة تأهيلية خاصة بالاستحواذ وتمرير الكرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.