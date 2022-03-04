ياسر ريان يتذكر والديه بصورة: ربى ارحمهما كما ربياني صغيرا

نشر ياسر ريان ، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، صورة له برفقة والديه الراحلين، خلال فترة طفولته ، وذلك عبر حسابه على فيس بوك .

وعلق ياسر ريان “ ربى ارحمهما كما ربياني صغيرا ”.

و أكد ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أنه يجب على جميع عناصر المنظومة الرياضية دعم منتخب مصر في مواجهتي السنغال بالمرحلة الحاسمة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022.



وقال ريان في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC : يجب دعم الجميع للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني؛ من أجل تحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم 2022".



وأضاف: "لا أحب الانتقاد لمجرد الانتقاد أو التجريح، وكل هذه الأمور أرفضها، فقد كنا لاعبين، ومررنا بنفس الظروف الحالية، لكن يجب دعم اللاعبين قبل مواجهتي السنغال، وأرى أن المنتخب قادر على التأهل".