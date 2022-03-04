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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مباراة لفيريرا مع الزمالك بعد تعيينه رسميا

أسامة نبيه
أسامة نبيه

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن أسامة نبيه المدرب العام هو من سيقود الأبيض في مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأضاف المصدر أن البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق سيتابع المباراة من مقصورة ستاد القاهرة، على أن يبدأ مهمته الرسمية من لقاء الوداد المغربي المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وقع على العقود رسميا  لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.


وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن فيريرا سيصطحب معه 3 مساعدين" مساعد مدير فني، ومحلل أداء ومعد بدني"، وسيتواجد معه كل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر في الجهاز المعاون.


وأضاف أن المدير الفني وقع على العقود لمدة موسم ونصف، لافتا إلى أن الإدارة تعاقدت مع أفضل مدرب لقيادة الفريق. 


وكان الزمالك فسخ تعاقده مؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصورة ودية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

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