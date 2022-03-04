محمد صلاح: أدعم زوجتي لو رغبت في العمل.. ومابجبرش أولادي على حاجة.. فيديو

قال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن “زوجتي ماجي كانت تعانى من تربية الأولاد في البداية خاصة بعد ولادة كيان، ووجود مكة”.

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، لبث مشترك للقناة الأولى ، والـ دي ام سي، أنه أخبرت زوجتي، أنه لو أرادت أن يكون لها عمل خاص سأكون داعم لها، معلقا “هي واخدة بالها من الولاد جدا وقريبين اوى من بعض، وهي عايزة تتعلم طول الوقت وبتخش تقرأ على طول وده بيفيدها وبيفيد بناتي”.

وتابع محمد صلاح، "ان زوجتي لها أصدقاء، وانا مبضغطش عليها في حاجة ومبضغطش حتى على ولادي وانا مش محتاج انى اجبر حد من ولادي على حاجة" .

وأشار النجم المصري محمد صلاح إلى أنه “لما أجى أكلم مكة تقول دي حياتي، وانا بحترم حياتهم ، ومكة ذكية وبتتعلم بسرعة، والمدرسة بتساعدها بشكل كبيرالمجتمع والمدرسة فارق معاها".