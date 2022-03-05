مجلس إدارة الزمالك يبدأ تفعيل أول المهام الرسمية.. تولي فيريرا قيادة الفريق الأول ونبيه مستمرا داخل الجهاز الفني .. وميدو عن عودته: العوا وصل.. وهذا أولى طلبات البرتغالي

رحيل باتريس كارتيرون

فيريرا يتولي قيادة الزمالك بعد لقاء الجونة

أسامه نبيه يستمر في الجهاز الفني للبرتغالي

شهدت الفترة الماضية وتحديدا عقب تولي مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي قيادة القلعة البيضاء العديد من القرارات الهامة لإعادة الفريق الأول لكرة القدم إلي مكانته الطبيعية عقب تراجع النتائج.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك بموافقة الطرفين بعد الاتفاق على الشرط الجزئي المبرم في التعاقد.

وعاشت جماهير نادي الزمالك في فترة من التساؤلات حول مستقبل المدير الفني القادم للزمالك والذي يحمل على أعناقه بعض المهام الصعبة والتي يأتي في مقدمتها دوري أبطال إفريقيا ليسدال الستار من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم بتعين فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول والذي شاهد ترحيبا كبيرا من قبل اللاعبين والجماهير ورموز القلعة وجاءت كالتالي:-

رسميا.. جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك



أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

وتوصل مسئولو الزمالك على مدار الأيام القليلة الماضية لاتفاق نهائى مع فيريرا الذى تولى قيادة الفريق من قبل.

مجلس الإدارة يعلن الجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا في الزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك عن الجهاز الفني المعاون للبرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء الذي تولي المهة خلفا لباتريس كارتيرون.

وقال رئيس نادي الزمالك إن فيريرا سيعاونه 3 مساعدين أجانب وهم :" مساعد مدير فني ومدرب ومحلل أداء بجانب أسامه نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر مدربا للحراس .

موعدأول مباراة لفيريرا مع الزمالك بعد تعيينه رسميا



أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن أسامة نبيه المدرب العام هو من سيقود الأبيض في مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأضاف المصدر أن البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق سيتابع المباراة من مقصورة ستاد القاهرة، على أن يبدأ مهمته الرسمية من لقاء الوداد المغربي المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



فيريرا يطلب من الزمالك الاستعانة بمترجمه السابق.. خاص



أكد مصدر مقرب من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المدرب طلب من إدارة القلعة البيضاء تعيين حسني خطاب مترجما له في الفترة المقبلة، خاصة وأنه كان المترجم الخاص به في فترة ولايته الأولى بالنادي الأبيض.

ووافق مسؤولو الزمالك على طلب المدير الفني بعودة مترجمه الخاص في الفترة الحالية، وسيبدأ حسني خطاب مهمته بوصول فيريرا إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وقع على العقود رسميا لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.



ننشر أرقام فيريرا مع الزمالك في ولايته الأولى

أعلن مجلس مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

وتوصل مسئولو الزمالك على مدار الأيام القليلة الماضية لاتفاق نهائى مع فيريرا الذى تولى قيادة الفريق من قبل.

وينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشوار فيريرا مع الزمالك في ولايته الأولى والتي شهدت حصول الفريق علي بطولتي الدوري وكأس مصر موسم 2015.

الدوري المصري

خاض الزمالك تحت قيادة فيريرا 22 مباراة في الدوري ، حقق الفوز في 16 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين ، وسجل الزمالك تحت قيادته 42 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا، وحقق لقب البطولة.

كأس مصر

خاض الزمالك 4 مباريات في كأس مصر تحت قيادة فيريرا حقق الفوز فيهم جميعا وأحرز لقب البطولة وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفا واحدا.

كما خاض الزمالك مباراة السوبر أمام الأهلي وتعرض للخسارة.

الكونفدرالية الأفريقية

خاض الزمالك 14 مباراة في الكونفيدرالية حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وأحرز لاعبوه 28 هدفا ، وتلقت شباكه 14 هدفا.

أبو رجيلة يدعم فيريرا بعد تعيينه مديرا فنيا للزمالك: كلنا خلف الكيان



تمنى كابتن محمود أبو رجيله نجم الكرة المصرية السابق التوفيق للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وأشار نجم كرة القدم السابق إلي أن الجميع يجب أن يكون خلف الكيان ، ودعم الفريق من أجل تصدر جميع البطولات ورفع اسم الزمالك .

ميدو تعليقا على تعيين فيريرا لتدريب الزمالك: العو اهو



علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ، على تعيين البرتغالى فيريرا مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم إنهاء التعاقد معه بعد مباراة الوداد المغربى.

وكتب ميدو عبر حسابة بموقع “ تويتر “ فيريرا… العو…اهو.. ”

فقرة تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك استعدادا لـ الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك تحت إشراف أحمد عصمت مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفقرة إلى أكثر من مجموعة ، البداية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تقوم كل واحده بالجري الخفيف حول الملعب، لمدة ١٠ دقائق .

كما ركز الجهاز الفني خلال هذة الفقرة، على مجموعة تدريبات بدنية خاصة بمحطات القوة للجسم ، بجانب فقرة تأهيلية خاصة بالاستحواذ وتمرير الكرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.