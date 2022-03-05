عودة للتعاون بعد 14 عاما.. قصة كيفانش تاتليتوج وبيرين سات قبل العشق الممنوع

يستعد النجمان التركيان كيفانش تاتليتوج وبيرين سات، للعمل معا مجددا من خلال فيلم سينمائي جديد وذلك بعد مرور 14 عاما على إنتاج المسلسل التركي "العشق الممنوع" الذي كان أخر تعاون بينهما، حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي، يعود للعمل معا من جديد.

مسلسل "العشق الممنوع" عرضت أولى حلقاته عام 2008، وشاركت في بطولته بيرين سات "سمر"، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

شهرة كيفانش تاتليتوج وبيرين سات

كيفانش تاتليتوج نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد عرض المسلسل التركي "نور" وبعدها عرض له أكثر من عمل منها "ميرنا وخليل" و"العشق الممنوع" و"عودة مهند" و"ليث ونورا" وآخرها مسلسل "جسور وجميلة".

كيفانش تاتليتوج حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي واشتهر باسم مهند، وقدم العديد من المسلسلات منها نور، ميرنا وخليل، العشق الممنوع، عودة مهند، جسور وجميلة واصطدام.

وتزوج كيفانش تاتليتوج من باشاك ديزر في 2016، في حفل زفاف أقيم في العاصمة الفرنسية باريس حضره عدد من نجوم تركي، وسط غياب لوالديه بسبب معاناة والده من فوبيا الطيران ومرور والدته آنذاك بوعكة صحية شديدة.