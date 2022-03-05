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رئيس التحرير
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توك شو

رئيس هيئة المحطات النووية السابق: حريق المبنى الإداري بمفاعل بأوكرانيا "بروباجندا حرب"

صدى البلد

تحدث الدكتور على عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، عن المفاعلات النووية ومدي تأثيرها علي الدول في حالة ضربه بدولة معينة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: " المفاعل النووي لا ينفجر وإنما ينصهر عند منع مياه التبريد عنه، حيث يكون أشبه بالبركان.

وأوضح:" ردود الفعل العالمية حول حريق بالمبنى الإداري بمفاعل زابوريجيا في أوكرانيا نوع من "بروباجندا الحروب"، لافتا إلى أن أوكرانيا بها 5 أماكن لمفاعلات نووية.

وأشار إلي أنه  لو سقط صاروخ على مفاعل نووي ولم يدمر الوعاء الاحتوائي للمفاعل فإنه لن يحدث أي ضرر، ولكن إذا تدمر الوعاء الاحتوائي نتيجة سقوط صاروخ سيكون هناك ضرر ولكن ليس كما حدث في مفاعل تشرنوبل، حيث يتحمل الوعاء الاحتوائي للمفاعلات سقوط صواريخ وطائرات وحدوث تسونامي.
 

المحطات النووية المفاعل النووى أوكرانيا تسونامي ام بي سي مصر برنامج الحكاية

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