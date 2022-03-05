وديا.. سموحة يتعادل مع سبورتنج 1-1

تعادل فريق سموحة مع نظيره سبورتنج 1-1 وديا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن استعدادا لمواجهة سيراميكا بالمباراة المقرر لها 8 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري

وحرص أحمد سامي المدير الفني على إشراك جميع البدلاء ليطمئن على كل من عمر صلاح حارس الفريق وأحمد عيد وأحمد عيد بيكهام وشريف رضا وبهاء مجدي وحمدي علاء ومحمد عبد العاطي وأبو بكر ليادي وحسين فيصل واليا سيلا .

وأطمئن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة على جاهزة اللاعبين لاستكمال مباريات الدوري المصري





ومن المقرر أن يدخل نادي سموحة معسكر مغلق بالقاهرة يوم 7 مارس الجاري استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم مسئولي سموحة بموعد مباراة كأس مصر في دور الـ 32 أمام دمنهور يوم 18 مارس .

