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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاج التهاب اللثة أثناء الحمل.. نظافة الفم وتجنب الحلويات والمشروبات السكرية ضرورة

علاج التهاب اللثة
علاج التهاب اللثة أثناء الحمل

تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل إلى زيادة تدفق الدم إلى اللثة مما قد يجعل اللثة أكثر حساسية وتورمًا وسرعة الانفعال.


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن ما يقرب من 60 إلى 75٪ من النساء الحوامل يعانين من التهاب اللثة.

 كشف موقع هيلثي علاج التهاب اللثة أثناء الحمل.

 

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علاج التهاب اللثة أثناء الحمل


إذا كانت رعايتك المنزلية غير كافية ولا تساعد في علاج التهاب اللثة ، يمكنك زيارة طبيب الأسنان.


يمكن أن يساعد التنظيف العميق الاحترافي في التخلص من الطبقة الرقيقة من الرواسب اللينة والصلبة التي تسمى البلاك في حين أن رعاية الأسنان الطارئة آمنة في أي مرحلة من مراحل الحمل ، فإن معظم علاج الأسنان يكون أكثر أمانًا في الثلث الثاني من الحمل ومع ذلك ، يمكنك الحصول على موافقة طبيب النساء والتوليد الخاص بك قبل إجراء تنظيف وتلميع الأسنان أثناء الحمل.

قد يصف الطبيب أيضًا بعض المسكنات للتعامل مع الألم. وللعدوى البكتيرية الشديدة ، قد يوصي طبيب الأسنان ببعض المضادات الحيوية الآمنة . يُنصح باستشارة طبيب النساء والتوليد قبل تناول أي مضادات حيوية  .
يمكن وصف مواد هلامية مخدرة موضعية لتخدير اللثة المؤلمة ومنع الألم. عادة ما تكون هذه الأدوية آمنة أثناء الحمل 

إذا لم ينجح أي تدخل ، فقد يوصى بإجراء جراحة اللثة كحل أخير. تأكد من حصولك على موافقة مقدم الرعاية السابقة للولادة قبل إجراء أي عملية جراحية للفم .


الوقاية من التهاب اللثة أثناء الحمل

قد تساعد التدابير التالية في منع التهاب اللثة 

تجنب المشروبات السكرية مثل العصائر والشاي السكرية.
تجنب الإفراط في تناول الحلويات .

تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية مثل الخضار والفواكه والزبادي والمكسرات أو البذور لآلام الجوع في وقت متأخر من الليل أو الجوع بين الوجبات.
لا تستخدم غسول الفم الذي يحتوي على الكحول.
تجنب التدخين .
الحفاظ على نظافة الفم أمر مهم أثناء الحمل ، ومعظم علاجات الأسنان آمنة في هذه المرحلة. إذا كنتِ تخططين للحمل ، قومي بتنظيف أسنانك مسبقًا. أيضًا ، ابق طبيبك على علم بالأدوية والعلاج الذي يقترحه طبيب أسنانك.

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