قبل موقعة الأهلي والمريخ.. هاشتاج بالإصرار هنكمل المشوار يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “بالاصرار هنكمل المشوار”عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، لدعم النادى الأهلى قبل مباراته أمام نظيره المريخ السوداني من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :











ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.



واستعانت قناة بي ان سبورت بالتونسي رؤوف خليف‬ معلقاً على مباراة ‫الأهلي‬ والمريخ‬ السوداني المقرر إقامتها اليوم السبت الساعة ٩ بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أفريقيا.