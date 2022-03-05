فستانها اتقطع.. ريم البارودي تتعرض لموقف محرج في مهرجان أسوان.. فيديو

كشفت الفنانة ريم البارودي عن تعرضها لموقف محرج خلال مهرجان أسوان السينمائي لأعمال المرأة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن فستان الختام تعرض للتلف بعد حدوث قطع به مما جعلها تشعر بالحزن وفكرت في عدم التواجد في حفل الختام.

وتابعت ريم البارودي أن الفنانة سوسن بدر قامت بالتحدث معها بضرورة التواجد في حفل الختام خاصة أنها من ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

وكشفت ريم البارودي أنها قامت بارتداء فستان بديل كان بحوزتها وقالت «الحمد لله أن كان معايا فستان تاني .. بعد ما الإطلالة اتقطعت».