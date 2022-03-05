أمير المصري يروى كواليس فيلم 1+1 وحقيقة ربطه بالأحداث الحالية.. فيديو

قال الفنان أمير المصري، إن الوسط الفني بحاجة إلى المهرجانات السينمائية التي تدعم المرأة، حتى يصبح عدد النساء يساوي أعداد الرجال الذين يعملون في المجال.

وكشف أمير المصري خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لـ مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، إنه أنتج فيلما يسمى «1+1» تدور أحداثه حول الحب والنقاش بين الرجل والمرأة.

وتابع أمير المصري: «فيلمي 1+1 تم تصويره منذ أكثر من عام والبعض ربطه بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن القصة نفسها لا تختص بمكان معين».