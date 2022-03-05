البحوث الفلكية: حادثة الصاروخ التائه وقعت في الجانب المظلم وليس لدينا معلومات..فيديو

علق الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية، على قصة الصاروخ التائه الذي اصطدم بالقمر، قائلًا:" هذه القصص الخاصة بالصواريخ التائهة منتشرة بشكل كبير وهي عبارة عن صواريخ يتم فقدان السيطرة عليها وتسبح في الفضاء بعيدًا".

وأشار " القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية" الأولى المصرية"، أن مصر مرت بتجربة مشابهة، حيث فقدت مصر أحد الأقمار الصناعية من حوالي 5 سنوات ومازال مجهول الهوية حتى الآن، متابعًا أنه نتيجة مثل هذه الحوادث تتكون سحبة من الحطام الفضائي ومن الممكن أن تقترب من مجال الجاذبية للأرض وبفعل الجاذبية الأرضية يخترق الغلاف الجوي ويتفتت ويسقط على الأرض، ومن الممكن أن يتسبب في مشكلة كبيرة إذا كانت منطقة سكانية.

وأضاف أن اصطدام الصاروخ بالقمر تم بالأمس في الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ولكن حتى الآن ليس لدينا أي بيانات لهذه الحادثة لأنها تمت في الجانب المظلم من الأرض، وهذا جعل من الصعب على المراصد الأرضية تصوير هذا الحادث .

وتابع أن وكالة ناسا أرسلت مركبة فضائية لمتابعة عملية الاصطدام وتصويرها وذلك لكونها حادثة فريدة، مؤكدًا أن عملية الاصطدام في حد ذاتها لا يوجد بها مشكلة، ولكن سينتج عنه حفرة في سطح القمر و من ثم سنكون قادرين على دراسة سطح القمر من خلال الصور التي سيتم التقاطها.

