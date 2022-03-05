البلوجر كنزي مدبولي وأسرتها في ضيافة " صباح البلد " | فيديو

استضاف برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، البلوجر المشهورة " كنزي مدبولي " ووالدتها " إيمان " .

وتحدثت كنزي مدبولي عن بدايتها على السوشيال ميديا موضحة أنها بدأت من خلال " جروبات الفيسبوك ، حيث كانت تنشر فيديوهات لها عن المسلسلات التركية ، ومن هنا بدأت شهرتها ، وضمت معها والدتها ووالدها في الفيديوهات .

وفاجئهما والدها على الهواء حيث انضم للقاء ، بعد أن قالت " كنزي " إنه لا يحب الكاميرا ، ولايحب الظهور على السوشيال ميديا ، قائلا : " ساعات بيخفوا عني الفيديوهات عشان مشوفهاش ويصوروني في أي وقت " .

وأوضحت " كنزي " ، أن هي صاحبة الفيديوهات بمشاركة والدتها ، وتقوم بالتصوير بتلقائية، وبشكل عفوي ، دون الاعداد المسبق .