درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر قصتها علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصورة بمكياج جذاب، وقصة شعر مختلفة، مما نال إعجاب متابعيها.

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.