محافظ المنوفية : رفع 30 ألف طن تراكمات قمامة خلال أسبوعين



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة الإستمرار فى شن حملات النظافة المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع والميادين العامة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بأرجاء المحافظة .



حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال أسبوعين تم رفع (29) ألف و (862) طن مخلفات وتراكمات قمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع .



وقد تم رفع (1871) طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و (2013) طن بحي غرب شبين الكوم و (2654) طن بمركز شبين الكوم و (4427) طن بمركز ومدينة أشمون و (4760) طن بمركز ومدينة منوف و (2186) طن بمركز ومدينة الباجور و (3092) طن بمركز ومدينة قويسنا و (2168) طن بمركز ومدينة بركة السبع و (4453) طن بمركز ومدينة تلا و (1990) طن بمركز ومدينة الشهداء و (245) طن بمدينة سرس الليان و (93) طن بمركز ومدينة السادات .



ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .