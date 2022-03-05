قبل بدء مهمته.. أسامة نبيه يجهر تقريرا شاملا عن الزمالك لـ فيريرا

يحرص أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك على تجهيز تقرير شامل عن الأبيض لتقديمه للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء بمجرد وصول الأخير إلى القاهرة، كي يتسنى للمدرب الجديد الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل بدء مهمته بشكل رسمي.



ومن المقرر أن يتضمن التقرير شرح موقف الفريق في الدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وحالة لاعبي الزمالك، وخطة اللعب التي يعتمد عليها الفريق حاليا.



وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وقع على العقود رسميا لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.