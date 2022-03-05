تعرف على أكثر شركات السيارات المستوردة مبيعا في مصر

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن أكثر شركات السيارات التي نجحت في استيراد سيارات في مصر من الفئات الملاكي في يناير 2022 .

وأضاف تقرير الأميك، أن السيارات المستوردة في مصر ، قد باعت خلال يناير 2022 عدد 12.656 ألف سيارة بزيادة 22% عن يناير 2021 حيث سجل وقتها 10.391 سيارة .

وأوضح تقرير الأميك أن شركة سوزوكي اليابانية نجحت في تصدر مبيعات السيارات الملاكي المستوردة في مصر ، و باعت الشركة 2201 سيارة في يناير بحصة تبلغ 17.4% من حصة سوق السيارات المستوردة في يناير الماضي.

وجاء ترتيب مبيعات السيارات المستوردة في مصر بشهر يناير الماضى :

1- سوزوكي 2201 سيارة

2- فيات 1670 سيارة

3- كيا 1521 سيارة

4- تويوتا 1451 سيارة

5- هيونداي 1451 سيارة

6- رينو 1000 سيارة

7- نيسان 720 سيارة

8- بيجو 604 سيارة.

وعلى الجانب الآخر، كشف تقرير جديد لمجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر خلال شهر يناير لعام 2022.

وتصدر طراز نيسان صني مبيعات السيارات الملاكي الاقتصادية بعدد 1347 سيارة ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .