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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور

اصدار خاص من سوبارو ليفورج
اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن نسختها الجديدة المحدودة من الايقونة ليفورج، والتي تأتي عبر 30 نسخة فقط، حيث جاءت لتخليد ذكرى تاكوتو إيغوتشي بطل سوبر GT 2021، صاحب الاداء المميز عبر النسخة المعدلة من BRZ.

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط

 

دعمت السيارة سوبارو ليفورج تاكوتي بإطارات دنلوب SP Sport Maxx 050+، مدعومة بجنوط انكي باللون الاسود مع تصميم متعدد الاضلاع يبلغ قياسها 19 بوصة، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية الأداء، وحزمة من حساسات الحركة الخلفية.

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 

بينما تحتوي الواجهة الأمامية للسيارة سوبارو ليفورج تاكوتي على شبكة متعددة الفتحات الهوائية اقرب لتصميم قرص العسل، مع اللون الاسود اللامع، وغطاء للمحرك مدعوم بمشتت هواء، إلى جانب الناحية الأمامية ذات المصابيح الحادة القياسية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي. 

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 

تضم السيارة سوبارو ليفورج تاكوتي عدة تقنيات خاصة بالمقصورة الداخلية، مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة ذات المظهر الطولي، والتي تعمل باللمس مع مقود حركة مالتي فانكشن، ومقبض مصنوع من الياف الكربون لناقل الحركة، بالاضافة إلى فرش داخلي من الجلد المداخل باللون النبيتي والرمادي الغامق.

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 

تعتمد السيارة سوبارو ليفورج تاكوتي على فئتين من التجهيزات، الأولى رباعي الاسطوانات 4 سلندر مع شاحن توربيني سعة 1800 سي سي، بينما تقدم الفئة الثانية بسعة 2400 سي سي، مع محرك رباعي الاسطوانات ايضًا.

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 

وتقدم السيارة سوبارو ليفورج تاكوتي بقيمة تتراوح بين 42.943 دولار و 48.561 دولار.

اصدار خاص من سوبارو ليفورج عبر 30 نسخة فقط .. صور 
سوبارو شركة سوبارو شركة سوبارو اليابانية BRZ ليفورج تاكوتو

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