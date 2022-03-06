عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني يرد على إنتقادات «الملاك» حول أداء البرلمان : إحنا في دولة مؤسسات

صدى البلد

قال النائب   أحمد السجيني  رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب  وعضو اللجنة الوطنية  لتعديل القانون  أن هناك حملة    تثار ضده  بإعتباره  المسؤول عن صياغة   مشروع قانون تعديلات الايجارات القديمة  مؤكداً أن تعديلات القانون تتم بشكل مؤسسي بحت ".


كاشفاً  في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:أن هناك حملة  مثارة ضده منذ يومين  ورسالة مفتوحه للقيادة السياسية مفادها " إرحمنا من بطش النائب  أحمد السجيني".


 تابع : " إحنا في دولة مؤسسات  إعلامياً ومجلس نواب   وغيرها من مختلف المؤسسات  مافيش حتى وزير أو رئيس وزراء  يقدر ينفرد    بصياغه مشروع قانون بمفرده  وعندنا أجهزة معلوماتية   وغرفتين في مجلسي النواب والشيوخ  إزاي حد حيعمل شخص مشروع لوحده ".


وشدد أنه نظراً لاهمية وحساسية   مشروع قانون الايجار القديم  تم تشكيل لجنة مختصة للنظر فيه  تضم في عضويتها وزير العدل ووزير الاسكان  ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء  فضلاً عن  قيادات  البرلمان".


وأوضح  أن هناك  تجردا تاما في تناول  هذه القضية  قائلاً : "  لو لم نتصدى لملفات مثل الإيجار القديم والمحليات نقعد في بيوتنا و يجب أن يكون هناك تجرد كامل في مناقشة قانون الإيجار القديم، والبعد عن الأهواء الشخصية، ولازم نرجع للمالك حقوقه."
كاشفاً أن  هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.. المغلق منها مليون و300 ألف وبداية  التعديلات  كان لاحترام  الدولة المصرية  لحكم المحكمة الدستورية الخاص بإيجارات الهيئات الاعتبارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

بعد اجتماع لمدة 90 دقيقة.. بيان عاجل من ألمانيا وإسرائيل بشأن أوكرانيا وروسيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

ترشيحاتنا

الغزارة التهديفية.. عنوان تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل اللقاء الحاسم

بعد عودته .. كشف حساب لـ فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك

3000 أمريكي يتطوعون للحرب ضد في روسيا في أوكرانيا ضد

أوكرانيا| صافرات الإنذار تدوي في بولتافا..ومقتل 200 بـ خاركيف

أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ