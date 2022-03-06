بوسي شلبي تتمنى الشفاء العاجل لـ سمير صبري من مهرجان الأقصر

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة من مهرجان الأقصر رفقة الفنانة سلوى خطاب وعبير صبري، من أمام البوستر الدعائي لفيلم سمير صبري “2 طلعت حرب” متمنين له الشفاء العاجل عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “شفاك الله وعفاك ياسمير وتكون مع فيلمك انشاء الله غدا فيلم ٢طلعت حرب مهرجان الأقصر”.

الحالة الصحية لـ سمير صبري

وقالت ناني الديب، المرافق الشخصي للفنان سمير صبري، إنه يستعد لإجراء العملية الجراحية بالشريان الأورطي.

وأضافت ناني الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي، وجه باعطاء الرعاية الصحية اللازمة للفنان سمير صبري، ونشكره على رعايته الكبيرة.

وتابعت المرافق الشخصي للفنان سمير صبري، أن العملية التي سيتم إجرائها ستكون أحد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأشارت ناني الديب إلى أن الفنان سمير صبري، كان يساعد ويساند أي شخص، وهو ما انعكس الآن من المحبة الكبيرة للجمهور.