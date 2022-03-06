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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين : لدينا اكتفاء ذاتي في السلع

صدى البلد

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك اكتفاءً ذاتيا من جميع السلع المصرية نتيجة ضخ ٥٠ مليار جنيه لتوفير السلع مع التوسع في إنشاء المخازن. 

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، هناك تحرك من وزارة التموين لمن يستغل الأزمة الحالية في رفع الاسعار واحتكار السلع وهناك قوانين رادعة وإجراءات شديدة في هذا الأمر.

وأوضح أن وزير التموين  اجتمع مع التجارة والموردين وهناك تخفيضات من ٥ الي ٣٠ % في معارض الوزارة خلال شهر رمضان من خلال  ٦ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية 
 

وأكد أنه  ليس هناك أزمة خلال شهر رمضان به وجميع السلع متوفر ويوجد معرض أهلا رمضان في جميع المحافظات وبتخفيضات  كبيرة على المواطنين والدولة قادرة على توفير السلع بأسعار مناسبة .

 

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