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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف بعد تألقه بهدفين أمام المريخ السوداني: الحمد لله

صدى البلد

شارك اللاعب محمد شريف، نجم النادي الأهلي صورا من مباراة أمس أمام نظيره المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا، عبر حسابه الشخصي عى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق شريف: “الحمد لله” وشيد الجمهور بتألقه خلال المباراة واحرازه لهدفين مميزين.

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محمد شريف : الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب

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محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى المريخ

أكد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على المريخ السوداني خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأهلي يسعى بقوة للحفاظ على اللقب الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وأوضح شريف أن الحصول على الثلاث نقاط يمثل أولوية في دور المجموعات، وأن الأهلي كان مميزا وحصل على العديد من الفرص للتسجيل، مشيرا إلى سعادته بالمشاركة في الفوز بتسجيله هدفين من ثلاثية الفريق.

وأضاف: سعادتي بفوز الفريق أكبر من سعادتي بتسجيل الهدفين، وقد تعودنا في الأهلي على أن الجماعية تأتي قبل الألقاب الفردية، وبغض النظر عمن يسجل أو من يشارك المهم أن يحقق الفريق أهدافه.

وأشار إلى أنه تحلى بالتركيز الشديد خلال الفترة التي ابتعد خلالها عن التسجيل، وأن الفريق مدين لجماهير الأهلي بكل ما يتحقق من انتصارات ونجاحات، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفا للفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المريخ السوداني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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