مستشار رئيس أوكرانيا: تحول في موقف روسيا..والمفاوضات الآن بناءة

قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا بدأت "تدرك الكلفة الحقيقية للحرب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن "هناك تحول في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية".

وأكد بودولاك:"بدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة".

واتهم مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك روسيا بأنها أحبطت خطة إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى".

ودعا مستشار الرئيس الأوكراني حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا.