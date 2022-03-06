القنبلة تزن 500 كجم..روسيا تقصف مدينة تشيرنيهيف شمال كييف

ألقت روسيا قنابل قوية على مناطق سكنية في مدينة تشيرنيهيف، بحسب ما أفاد مسؤول إقليمي السبت.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشر فياتشيسلاف تشاوس صورة لما قال إنه قنبلة FAB-500 غير منفجرة، وهي قنبلة سوفيتية الصنع تزن 500 كيلوجرام (1100 رطل) ألقيت من الجو.

وقال تشاوس رئيس منطقة تشيرنيهيف التى تحمل نفس الاسم:"عادة ما يستخدم هذا السلاح ضد المنشآت العسكرية الصناعية والمنشآت المحصنة. لكن في تشيرنيهيف ضد المناطق السكنية".

وتعرضت مدينة تشيرنيهيف الواقعة شمال كييف والتى يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة لنيران كثيفة من القوات الروسية. وقال مسؤولون إن 17 شخصا في المنطقة قتلوا في القصف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الحكومة الأوكرانية السبت أشخاصا يهتفون وهم يشاهدون طائرة عسكرية روسية تسقط من السماء وتتحطم.