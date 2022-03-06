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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرت 32 دقيقة..البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وزيلينسكي

صدى البلد

كشف البيت الأبيض، اليوم الأحد، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي استمرت لمدة 32 دقيقة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن خلال مكالمته مع زيلينسكي، سلط الضوء على الإجراءات المستمرة التي تتخذها واشنطن وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص لرفع التكاليف على روسيا.

وقال بايدن إنه يعمل مع الكونجرس عن كثب لضمان تمويل إضافي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، حيث تريد إدارته أن تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا.

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وكرر بايدن خلال اتصاله بنظيره الأوكراني الإعراب عن قلقه بشأن الهجوم الروسي الأخير على محطة للطاقة النووية الأوكرانية، وأشاد بمهارة وشجاعة المشغلين الأوكرانيين الذين حافظوا على المفاعلات في حالة آمنة.  

كما ناقش الزعيمان المحادثات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب بايدن في اتصاله مع زيلينسكي عن ترحيبه بقرار شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

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