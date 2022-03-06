أوكرانيا تعلن إسقاط 88 طائرة حربية روسية

أصدرت القيادة الجوية للقوات المسلحة في أوكرانيا بيانا قالت فيه إنها أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 ومقاتلتين من طراز سو-35 وطائرتين من طراز سو-30 إس إم، و4 طائرات هليكوبتر.

وقالت أوكرانيا إن إجمالي عدد القتلى بلغ 44 طائرة مقاتلة و44 هليكوبتر.

وذكر الجيش الأوكرانى أن منظمة "فاجنر جروب" الروسية شبه العسكرية أقامت قاعدة فى مدينة روستوف أون دون جنوبى روسيا تقوم منها بتجنيد مرتزقة للقتال ضد أوكرانيا.

وواعتقل جهاز الأمن أشخاصا يزعم أنهم وكلاء روس مكلفون بتنظيم ما يسمى 'جمهورية أوكرانيا الاتحادية'. ووفقا لما قاله، فإن "الجمهورية" المفترضة كانت ستضم إيفانو فرانكيفسك، وزاكارباتيا، ولفيف، وتيرنوبل، وشيرنيفتسي.