رئيس شباب الجالية المصرية: أعداد كبيرة من المصريين غادروا أوكرانيا

قال خالد محمد رئيس لجنة الشباب بالجالية المصرية، أن هناك أعداد كبيرة من المصريين عبروا الحدود وأغلب أبناء الجالية في أرض الوطن



وأ ضاف خالد محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه منذ بداية الأزمة وهناك تحرك من الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المصريين وسلامة مستقبلهم الدراسي، وذلك من خلال اجتماعات مع وزير التربية والتعليم .



وأوضح أن وزارة الهجرة أنشأت جوجل فورم، خاصة بالطلبة لعرض مشكلتهم عليه وتسجيل بياناتهم الدراسية عليه .



وتابع أن هناك مدن لا يوجد بها أي طالب مصري وهناك أعداد بسيطة من الطلاب في الشرق وهناك تنسيق بين الجالية ووزارة الهجرة والسفارة لإخراجهم في ممرات آمنة لعادتها إلى أرض الوطن ولا يوجد حصر للأعداد لأنها متغيرة كل ساعة بسبب خروجهم من أوكرانيا .

