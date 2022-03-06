مصرع طالب إثر حادث سير في الشرقية

لقي طالب مصرعة إثر حادث تصادم مأساوي تسبب فى وفاة شاب بقرية قصاصين الشرق التابعة لمركز شرطة الحسينية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بحدوث حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق المناجاة التابع لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية .

وبإجراء المعاينة الاولية تبين اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ما ادي إلى التصادم، وبسبب هذا ادي التصادم الي وفاة طالب بالصف الثانى الثانوى ويدعي م . ع . ع ، وعلي الفور توجهت الاسعاف الي موقع الحادث و تم نقل الجثة و المصابين إلى المستشفى المركزي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.

وجار العرض علي النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.