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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تودع القاهرة من داخل الطائرة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، مقطع فيديو لها من داخل الطائرة بأطلالة كاجوال أنيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلقت منة فضالي: “باي باي القاهرة”، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

 

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

 

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

منة فضالي Instagram مسلسل نصيبي وقسمتك الأعمال الدرامية نصيبي وقسمتك

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