ننشر نتائج مسابقة دورى المعلومات بجامعة عين شمس| خاص

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة العلمية والثقافية، وتعزيز الجانب الثقافي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الثقافية المحلية والدولية.

وتابع نائب رئيس اتحاد طلاب عين شمس: يأتي ذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” عن تنظيم اللجنة العلمية والثقافية بكلية التمريض جامعة عين شمس دورى المعلومات، مضيفًا أن مثل هذه المسابقات هدفها التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب، وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع ، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية والتي تساعد تنمية تنمية الوعى الفكري والثقافي بعقول الطلاب.

وأشار الطالب عبد الله محمد، إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية المعلوماتية فى العلوم "الفنية، والثقافية، والرياضية، والطبية، والحسابية وغيرها من باقى المعلومات فى شتى العلوم المختلفة والمتعددة" التى تثرى الوجدان للطلاب المشاركين، وتنمى روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب بين الطلاب.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والذي يساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وزيادة روح التنافس الشريف بينهم.

وأشاد "محمد" بإرتفاع المستوى الفكرى والمعلوماتى وثقافة الطلاب المشاركين فى مسابقة دورى المعلومات، كاشفاً عن أن تفاصيل المسابقة جاءت كالتالى:

عدد الفرق المشاركة ٦ فرق ويتكون الفريق من أربع طلاب، فاز بالمركز الأول (فريق الأشباح) والذى تضمن كلا من الطالبة رحمة أحمد منصور، والطالبة زينب علي عبد الرحيم، والطالبة دنيا عاطف كامل والطالبة هدير غنيم بالفرقة الثانية.

وكان المركز الثاني من نصيب (فريق النور) والذى ضم الطالبة نورهان سعد أحمد حمادة، والطالبة نورهان مصطفي شاكر، والطالبة مني حمدي محمد، والطالبة هبة محمد محمود بالفرقة الثانية.

وحصل( فريق الهاكرز) على المركز الثالث والذى تضمن الطالب محمود حمدي فتوح محمد والطالب منتدي تامر محمد، والطالب يوسف عرفات راشد، والطالبة مني حمدي محمد.

وتابع نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن المسابقة شهدت منافسه وصلت لقمة ذروتها من التنافس القوي و ظهور طلاب جدد من الفرق الاولي بمستويات و قدرات مذهله في لعبه الشطرنج، مضيفًا أن جامعة عين شمس تنافس دائما علي المراكز الاولي في كافه الأنشطة وكافة القطاعات بالمسابقات المحلية والدولية المختلفة، وبوجه الخصوص في مسابقات الشطرنج فإنها مصنع للأبطال علي مستوي الجامعات المصرية ، وخاصة أن أغلب أبطال القارة الأفريقية من خريجي جامعة عين شمس.