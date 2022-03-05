إقبال على قافلة جامعة عين شمس التوعوية بـ"شجرة مريم" ..صور

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قافلة توعوية شاملة الى منطقة شجرة مريم بحي المطرية بمشاركة كليات من جامعة عين شمس تضمنت كلية الدراسات العليا للطفولة، كلية الآداب، كلية التمريض و أيضا مركز تعليم الكبار.

رحبت الدكتورة نهى سمير دنيا بالحضور و اشادت بجهود جامعة عين شمس فى تنظيم القوافل و خدمة المجتمع من خلال دعم الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة.

وشاركت كلية الدراسات و البحوث البيئية بمحاضرة توعية مقدمة من ا.د عادل يس محرم استاذ العمارة البيئية بالكلية عن جودة الحياه و كيفية تهيئة المنطقة وتحسين نوعية الحياه بها و قام ا.د عبد المسيح سمعان بالقاء محاضرة عن كيفية ادارة المخلفات الصلبة بالمنطقة.

أوضحت الدكتورة نهى سمير أنه قد تم عقد ورش عمل لأهالي المنطقة و تدريبهم على زراعة الاسطح و تدوير المخلفات و قد اوضحت د هدى هلال مدير وحده التحول للاخضر دور الوحدة فى نشر الوعى البيئى و توفير الوظائف الخضراء للمرأة المعيلة و شباب حديثى التخرج و قد شارك قسم الزراعة البيئية ممثلا فى الدكتورة سهام احمد رئيس القسم و الدكتورة امال حسين المدرس بالقسم و معيد مصطفى كفافى و مهندسة هالة احمد و شارك قسم الانسانيات البيئية فى فحص المشاكل النفسية و مشاكل الادمان ممثل فى قسم الانسانيات البيئية ممثلا فى الدكتور احمد فخرى رئس القسم و الدكتورة دينا جمال و الدكتورة امال حسين و الدكتورة شيماء بدر المدرسين بالقسم و التوعية البيئية ممثلة فى الدكتورة حنان زيدان رئيس قسم التربية و الاعلام البيئى و معيدة منى.

وقد شارك فى ورش العمل احمد معوض رئيس جمعية عين البيئة عن المجتمع المدنى.

و شاركت كلية الدراسات العليا للطفولة و مركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة التابع لها و ذلك في القافلة التوعوية الشاملة لمنطقة شجرة مريم بحي المطرية بالقاهرة و تضمن برنامج الكلية موضوعات توعوية شارك بها استشاريين متخصصين في مجال الارشاد الاسري (د/ امال عبد المولى استشاري الارشاد الاسري بالمركز) و الرعاية الذاتية (د أميرة عمر ر يس وحدة الرعاية الزاتية بالمركز) و التخاطب(د منى زهني استشاري التخاطب بالمركز) .

اشارت الدكتورة راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة أن المواضيع شملت توعية خاصة بطرق تعامل الأسرة مع المشاكل السلوكية للطفل و منها العند و العنف و كيفية التصرف مع السلوك المحرج للأطفال ذوي الهمم و أيضا عن تأخر النمو اللغوي و كيفية اكتشافه مبكرا و علاجه، و قد تم توزيع ارشادات عن تأخر النمو اللغوي و كيفية معرفة و مساعدة الاطفال الذين يعانون من تأخر اللغة. كما أضافت أنه قد تم تحويل عدد من الحالات و أسرهم الذين بحاجة الى المزيد من المشورة في المجالات التي تم ذكرها، الى المركز و ايضا تم تحويل عدد اخر من ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك لاستكمال التشخيص و عمل الفحوصات و العلاج و المتابعة و أخذ الجلسات التأهيلية المناسبة، علما بأنه قد تم اعلام الاهالي بالقافلة ان المركز سيقوم بعمل أول كشف أو جلسة ارشاد بالمجان.

شاركت كلية الآداب تحت اشراف الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة حيث رحبت سيادتها بالحضور من أهالي حي المطرية وعرضت مختصر جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للنهوض بالمجتمع المدني وتقديم خدمات عينية ومعنوية للأحياء المجاورة للجامعة توطيدا لدعوة القيادة السياسية برعاية المجتمعات العشوائية، فضلا عن تحقيق تحقيق الرضا من خلال التعاون في حل المشكلات المزمنة ومنها الأمية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في ٢٠٣٠. وقدم فريق كلية الآداب المشارك بالقافلة عددا من الفعاليات، الناجحة منها قيام د. محمد قاسم مدير مركز الدراسات والاستشارات والتدريب بالكلية بالمشاركة مع د. نيفين طلبه المدرس بقسم الإرشاد السياحي بعقد لقاء توعوي لتثقيف أهالي المنطقة بأهمية التراث السياحي والأثري لمنطقة شجرة مريم لادراجها ضمن الخريطة السياحية لطريق العائلة المقدسة في مصر. وضرورة المحافظة وزيارة متحف المسلة وما يحويه من كنوز المنطقة الأثرية.

كذلك تم عقد مسابقة ثقافية للحضور من الأهالي وتشجيعهم بهدايا عينية عبارة عن ملابس جاهزة وأحذية لحوالي ١٠٠ من أهالي حي المطرية مقدمة من بنك الكساء المصري.

بالإضافة إلى المساهمة في تشجيع حوالي ٦٨ من الأميين على عمل اختبارات قياس المستوى لدمجهم في فصول محو الأمية وتعليم الكبار وتقديم هدايا عينية تحفيزية لهم تحت اشراف الكلية.

كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف الاستاذة الدكتورة هيام طنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بقياس الضغط والسكر لعدد كبير من الاهالي المقبلين على الخدمة المقدمة منهم كما قام بعمل توعية شاملة عن الامراض المزمنة وكيفية التعايش معها وعن التغذية الصحية التي تناسب الامراض المزمنة

وشارك مركز تعليم الكبار تحت إشراف الدكتور إسلام السعيد مدير المركز وأستاذ خالد أحمد محاسب المركز، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار برئاسة أ.د عاشور عمري رئيس الهيئة؛ حيث عقدت هيئة تعليم الكبار بفرع القاهرة برئاسة أ. نورهان سيد مديرة فرع القاهرة بهيئة تعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس اختبارًا فوريًا لعدد (11) من المواطنين، كما تم عمل (52) طلب استخراج شهادة محو الأمية، فضلا عن تسليم (11) شهادة محو أمية.

المتبرعين الذين شاركوا في القافلة:

１- بنك الكساء ( ملابس وأحذية )

２- اد راندا كمال و كيل كلية الطفولة قامت بالتبرع بعدد 60 شنطة بها مواد غذائية (دقيق، ارز، سكر، مكرونة) و توزيعها على الأهالي بالقافلة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

و في نهاية اليوم تم عقد لقاء موسع مع موظفي الجهاز التنفيذي لحي المطرية بحضور ا. ابراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام خميس رئيس حي المطرية للتأكيد على دور الجامعة الخدمي لكآفة أحياء المجتمع المصري وتقوية أواصر المحبة بين كل أطياف المجتمع بغض النظر عن الدين او العرق.

و قد قامت الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بتكريم جميع من شارك في القافلة تقديرا لجهودهم، حيث قامت سيادتها بتسليم التكريم الى الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة و اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية و اد عادل يس استاذ العمارة البيئية و اد عبد المسيح سمعان وكيل الكلية للدراسات العليا السابق، كما قامت الدكتورة نهى بتسليم شهادات تقدير لكل من ساهم في انجاح القافلة.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و برئاسة الدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية و الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة و بمشاركة الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس و اشراف و تنظيم اللواء حسام خميس رئيس حى المطرية و منسق القافلة الدكتورة هدى هلال مدير وحده التحول الاخضر بالكلية .

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