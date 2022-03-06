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تعليم

ألسن عين شمس تناقش مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويحاضر خلالها أسامة محمد عبد الحميد، مدير إدارة الترجمة بالبنك الدولي، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار تفعيل استخدامات الحاسوب المتطورة في مجالات العلوم الإنسانية لاسيمًا مجالات الترجمة، مؤكدة أن قطاع العلوم الإنسانية أصبح اليوم يشهد نقلة نوعية من خلال دخوله في كل مجالات الحياة بشكل أكبر.

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وأشارت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تنفرد عن مثيلاتها في الشرق الأوسط ببرنامج للدراسات العليا متخصص في الترجمة بإستخدام الحاسب الآلي وتم تفعيلة منذ عام، وتستهدف من تفعيلة دمج العلوم المتنوعة في خدمة أهداف البحث العلمى للإرتقاء بحياة الإنسان.

وأشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الندوة تتناول خلال محاورها معلومات عن مجموعة  البنك الدولي، وخدمات الترجمة  التحريرية والفورية بمجموعة البنك الدولي، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT TOOLS والترجمة الآليه.

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