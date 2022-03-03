الأثنين.. "رعاية المبعوثين" بعين شمس يعقد ندوة لهيئة الفولبرايت للباحثين المصريين

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، عن ندوة لهيئة الفولبرايت للباحثين المصريين عبر تقنية زووم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراة والمنح المقدمة في مجالات إدارة الفنون ودراسات المتاحف والتراث.

وتتناول الندوة، تفاصيل وأهداف البرنامج ومعايير الأختيار والمستندات المطلوبة وطرق التقدم والجدول الزمني، وتعقد الندوة يوم الأثنين القادم الساعة 1 ظهرا.

وللإطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event

وللتفاصيل عن برنامج المنحة، نرجو زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/163