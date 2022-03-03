خالد الصاوي: علاقتي بالمدرسة انتهت من أول يوم حضانة| نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، حيث حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير، نرصد ذكريات الفنان خالد الصاوي مع المدرسة.

أكد الفنان خالد الصاوي أن علاقته بالمدرسة انتهت منذ اليوم الأول في الحضانة، ولم يحب يومًا الذهاب إليها.

شقاوة الحضانة

وقال: "لما لقيتهم بيجروا ورانا في الحضانة علشان بنعمل شقاوة وإحنا عيال اتضايقت، واللى ضايقني أكتر لما لقيت ناس كبار بيجروا ورايا ويقولولي اوعى تعمل كده تاني علشان الشقاوة بتاعتي وأنا طفل".

الطفل الشقي

وأضاف: "اتصنفت من لما كنت طفل في الحضانة إنى شقي وخلوني حتى ثانوية عامة أقعد في آخر تختة، وكنت بتفصل كتير من المدرسة، وعمري ما كنت بقعد في أول تختة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي في السينما فيلم “أهل الكهف”، الذي شارك فيه مع كل من خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد فؤاد سليم، وكان يعتبر من أهم الأدوار التي قدمها في مشواره الفني.

يتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.