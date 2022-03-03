جامعة عين شمس تعلن عن منح دراسية مجانية بأمريكا.. تعرف على الشروط

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح أبحاث ما بعد الدكتوراه المقدمة من هيئة الفولبرايت مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية.

تمتد فترة المنحة من 3-9 شهور بالولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن جميع المجالات البحثية، وتغطي المنحة كافة مصاريف الإقامة والتأمين الصحي.

شروط المنحة:

- المتقدم مصري الجنسية. مواطنو الولايات المتحدة وحاملو البطاقة الخضراء والمتقدمون غير مؤهلين للتقديم.

- يجب على المتقدمين الإقامة في مصر بدءًا من عملية التقديم وطوال عمليات الاختيار والمقابلة وما قبل المغادرة.

- عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية أو مركز أبحاث.

- حاصل علي درجة الدكتوراه.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يجب على المتقدمين إكمال جميع خطوات التقديم والتقييم والاختيار وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة بنجاح.

- الأشخاص التالية أسماؤهم وأفراد أسرهم المباشرين (أي الأزواج والأطفال) غير مؤهلين للتقدم خلال ولمدة تنتهي بسنة واحدة بعد إنهاء هذا العمل: موظفو وزارة الخارجية الأمريكية ؛ الموظفون المحليون في بعثات الولايات المتحدة بالخارج الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية و / أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ؛ الموظفون في المنظمات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ؛ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي لجنة فولبرايت أو عائلاتهم (حتى الأقارب من الدرجة الرابعة).

نهاية التقدم: تنتهي فترة التقدم في 30 اغسطس 2022.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/163

لحضور الندوة المتعلقة بالبرنامج، نرجوا الاطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور المتاح في الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event