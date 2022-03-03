عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن منح دراسية مجانية بأمريكا.. تعرف على الشروط

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح أبحاث ما بعد الدكتوراه المقدمة من هيئة الفولبرايت مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإجراء الأبحاث في الجامعات الأمريكية.

txt

خبير عن تحطيب التلاميذ بالمدارس: تعلمهم أصول الشجاعة والحفاظ على التراث

txt

سامية خضر : الأنشطة بالمدارس تساهم في بناء شخصية الطالب السوية

تمتد فترة المنحة من 3-9 شهور بالولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن جميع المجالات البحثية، وتغطي المنحة كافة مصاريف الإقامة والتأمين الصحي.  

شروط المنحة: 

- المتقدم مصري الجنسية. مواطنو الولايات المتحدة وحاملو البطاقة الخضراء والمتقدمون غير مؤهلين للتقديم.
- يجب على المتقدمين الإقامة في مصر بدءًا من عملية التقديم وطوال عمليات الاختيار والمقابلة وما قبل المغادرة.
- عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية أو مركز أبحاث.
- حاصل علي درجة الدكتوراه. 
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- يجب على المتقدمين إكمال جميع خطوات التقديم والتقييم والاختيار وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة بنجاح.
- الأشخاص التالية أسماؤهم وأفراد أسرهم المباشرين (أي الأزواج والأطفال) غير مؤهلين للتقدم خلال ولمدة تنتهي بسنة واحدة بعد إنهاء هذا العمل: موظفو وزارة الخارجية الأمريكية ؛ الموظفون المحليون في بعثات الولايات المتحدة بالخارج الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية الأمريكية و / أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ؛ الموظفون في المنظمات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ؛ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي لجنة فولبرايت أو عائلاتهم (حتى الأقارب من الدرجة الرابعة).

نهاية التقدم: تنتهي فترة التقدم في 30 اغسطس 2022.
للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/163   
لحضور الندوة المتعلقة بالبرنامج، نرجوا الاطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور المتاح في الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس منح أبحاث ما بعد الدكتوراه هيئة الفولبرايت مصر أعضاء هيئة التدريس الجامعات والمراكز البحثية المصرية الجامعات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

كيروش يحدد 19 مارس لانطلاق معسكر المنتخب.. وضم 20 لاعبا و4 حراس

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

3 مؤشرات تؤكد إسم المدير الفني الجديد للزمالك.. من هو ؟

موضوعات متعلقة

تعرف على رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

مصطفى حسني: المشككون في الإسراء والمعراج لم يؤثروا في قناعات المسلمين.. ويؤكد: الرحلة تمت بإرادة ورعاية إلهية.. يجب أخذ المعرفة من أهل العلم الثقات

عين شمس: عقد الندوة التعريفية بالابتكار وريادة الأعمال لمساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم

انطلاق ورشة العمل التدريبية المؤهلة لملتقى التوظيف بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية في القاهرة لمدة شهرين بسبب أعمال تنفيذ "المونوريل"

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

السجن والغرامة في انتظار عصابة تزوير المستندات الرسمية بعد القبض عليها

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

سيدات أعمال البحرين: نتطلع للاستثمار بالطاقة النظيفة وتدوير المخلفات والعقارات والصحة في مصر

التعليم: فتح باب الترشح للعمل بـ لجان وكنترولات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ