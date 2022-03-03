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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: لدينا مشكلة في مواكبة تعليم الألعاب الشعبية مع التقدم التكنولوجي

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن تعليم التحطيب بالمدارس إحياء لـ الألعاب الشعبية التي اختفت، ولكن للأسف زاد استهلاك  الألعاب الإلكترونية، ونحن لدينا مشكلة في مواكبة الألعاب الشعبية وممارساتنا بشكل عصري، تجد الأطفال الآن في البيوت يلعبون اكس بوكس وبلاي ستيشن وغيرها، وهي ألعاب تؤثر في الأطفال ويجب أن نضع في اعتبارنا وضع الألعاب الشعبية بما يتوائم مع العصرية والتقدم التكنولوجي”

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وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" يجب أن نعلم أن اللعبة الشعبية تقوم على أكتاف العديد من العناصر، مثلا الأطفال لدينا كانوا يلعبون البوكيمون وهو محمل بتقاليد ودعايات وسياسات وهل بعد لعبها سوف يكون هناك اتجاه للجانب المقتحم لثقافتنا”.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه يتفق مع من تعامل مع الأطفال بهذا التفكير لأنه يسعي إلي تعليم الأطفال فنون اللعبة ، للحفاظ على التراث، مستغلا حماس الصغار وطاقاتهم.

وأوضح الخبير التربوي، أن دراسة أعمال التحطيب جعل أحد المهتمين بتك اللعبة يؤسس مدرسة للبحث عن المواهب لممارسة لعبة التحطيب فى محافظة قنا، ليتحول الحلم الحقيقة فى مركز نقادة جنوب محافظة قنا كونها أحد الألعاب التراثية التى تم اقتباسها من الفراعنة المصريين.

وقال "فتح الله"، أن أحد أهم الطرق الرئيسية التي يمكن للمدارس أن تستخدمها للتأثير الإيجابي والمباشر على الصحة، والتي تدخل ضمن المهام الرئيسية للمدرسة، هي تعليم الطالب وتثقيفه ، حيث يمكن دمج التغذية السليمة والنشاط البدني الرياضي في مختلف الموضوعات والمناهج الدراسية المقدمة خلال الفصل الدراسي، مع التركيز على تدريس المهارات التي تساعد في اكتساب عاداتنا وتقاليدنا، والمحافظة على نمط حياة ثقافي، ووضع برامج خاصة لحصص للتربية الرياضية، والتي يراعى فيها احتياجات الطلاب وملائمتها لقدراتهم واهتماماتهم.

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