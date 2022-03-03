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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وإدارة البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات، والمجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لأختبار الآيلتس IELTS"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد ايمن صالح، نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

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تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس علي تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي علي كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث و إدارة البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كبري الشركات العالمية للحاسبات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

تعقد ورشة العمل تحت اشراف الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرين راضي مدير إدارة البرامج الخاصة والدولية بالكلية، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، وتستهدف طلاب البرامج الخاصة والدولية والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس القادم في تمام الساعة ١١ صباحا وحتي الساعة ٣ عصرا بقاعة السيمنار بمقر كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويحاضر بورشة العمل كل من الأستاذ سامر فاضل  مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و الأستاذ أسامة البيلي  مدرب وخبير الايلتس بالمركز الثقافي البريطاني. تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض انواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

للمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل من خلال الرابط التالي http://forms.office.com/r/LTz3pVhRgR بأستخدام الأيميل الرسمي لكلية الحاسبات والمعلومات حيث يقتصر الحضور علي منتسبي الكلية فقط.

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الحاسبات والمعلومات المجلس الثقافي البريطاني التأهيل لأختبار الآيلتس IELTS

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