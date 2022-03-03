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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة علمية وفعاليات للدارسين ببرنامج STEM بتربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نفذ أمس الدارسون وأساتذة  مقرر Capstone ، زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم بمحافظة السويس في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والمعملية ،وتحقيقآ للتميز والإبداع في مخرجات المشروع التطبيقي التكاملي Capstone للدارسين ببرنامج دبلومتي إعداد معلم وقيادات مدارس STEM
بكلية التربية جامعة عين شمس ضمن اتفاقية التعاون بين الكلية والمراكز الإستكشافية للعلوم بوزارة التربية والتعليم .

حيث قام الطلاب بجولة داخل المركز الإستكشافى للتعرف على إمكانياته وكيفية الإستفادة من أنشطته للإرتقاء بالمبدعين والمبتكرين ، وشملت الجولة (القاعة المتعددة الأغراض، قاعة السينما العلمية،  الحديقة النباتية، قاعة الإلكترونيات، قاعة الوعي الأثري، المتحف العلمي، المعمل الإفتراضي ، قاعة اللغات، قاعة الفنون، قاعة إعادة التدوير، والقبة السماوية).

وتضمنت الزيارة شرحا مستفيضا من مشرفي القطاعات المختلفة بالمركز وحلقة نقاشية بين أساتذة المقرر والدارسين حول إمكانية تصميم مشروعات إبتكارية تسهم في مواجهة التحديات في المجتمع المصري.

إختتمت  الزيارة بتوجيه الشكر للمركز الاستكشافي على حفاوة الاستقبال والتنظيم.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم جامعة عين شمس محافظة السويس تربية عين شمس كلية التربية

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