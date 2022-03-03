زيارة علمية وفعاليات للدارسين ببرنامج STEM بتربية عين شمس

نفذ أمس الدارسون وأساتذة مقرر Capstone ، زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم بمحافظة السويس في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والمعملية ،وتحقيقآ للتميز والإبداع في مخرجات المشروع التطبيقي التكاملي Capstone للدارسين ببرنامج دبلومتي إعداد معلم وقيادات مدارس STEM

بكلية التربية جامعة عين شمس ضمن اتفاقية التعاون بين الكلية والمراكز الإستكشافية للعلوم بوزارة التربية والتعليم .

حيث قام الطلاب بجولة داخل المركز الإستكشافى للتعرف على إمكانياته وكيفية الإستفادة من أنشطته للإرتقاء بالمبدعين والمبتكرين ، وشملت الجولة (القاعة المتعددة الأغراض، قاعة السينما العلمية، الحديقة النباتية، قاعة الإلكترونيات، قاعة الوعي الأثري، المتحف العلمي، المعمل الإفتراضي ، قاعة اللغات، قاعة الفنون، قاعة إعادة التدوير، والقبة السماوية).

وتضمنت الزيارة شرحا مستفيضا من مشرفي القطاعات المختلفة بالمركز وحلقة نقاشية بين أساتذة المقرر والدارسين حول إمكانية تصميم مشروعات إبتكارية تسهم في مواجهة التحديات في المجتمع المصري.

إختتمت الزيارة بتوجيه الشكر للمركز الاستكشافي على حفاوة الاستقبال والتنظيم.