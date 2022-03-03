"المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة" ندوة بـ "طفولة عين شمس"

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة".

ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ،ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ا.د هويدا الجبالى عميد الكلية بإشراف وتنسيق ا.د راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الثلاثاء الموافق ٦ مارس الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحاً.

يحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق احمد استاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم الدراسات النفسيه للاطفال ، صرحت بذلك الدكتورة راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

كما اكدت أن الندوة تهدف لتحقيق التوافق النفسي والأسري والدراسي لدي طلاب الجامعة ، مضيفة ان الفعاليات تسعى لتوضيح مفهوم المهارات الإنسانية وأهمية تنميتها وكيفية تنميتها كما تحدد دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة في المجال النفسي والاسري والدراسي.