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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المهارات الإنسانية وتحسين جودة الحياة ندوة بطفولة عين شمس.. غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الثلاثاء الموافق  ٦ مارس الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحاً .

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يحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق احمد استاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم الدراسات النفسيه للاطفال ، صرحت بذلك الدكتورة راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .

كما اكدت ان الندوة تهدف لتحقيق التوافق النفسي والاسري و الدراسي لدي طلاب الجامعة ، مضيفة  ان الفعاليات تسعى  لتوضيح مفهوم المهارات الإنسانية وأهمية تنميتها وكيفية تنميتها كما تحدد دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة في المجال النفسي والاسري والدراسي.

والجدير بالذكر نظم قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس برعاية الدكتور حازم راشد عميد الكلية رحلة علمية  إلى المدينة العلمية الإستكشافية بـ Family Park ، وذلك لطلاب القسم من الفرق المختلفة لمرحلة البكالوريوس وذلك يوم الخميس  3 مارس 2022 .

واشارت الكليه في بيان لها انه تمت  تغطية الجوانب العلمية في مجال الفلك والفضاء  والكهرباء والمعناطيسية والالكترونيات والضوء وخواص المادة .  

كما تناولت الرحلة زيارة بانوراما الأسلحة ودراسة الربط الفيزيائي وقد تناقش الطلاب  أرادوا بالفكر الحديث للتناول وربط ذلك بأهداف ومخرجات تعلمهم للفيزياء.

كليه الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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