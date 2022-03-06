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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بذهبية وفضيتين وبرونزيتين

فوز منتخب عين شمس بدورة الجامعات المصرية للريشة الطائرة|صور

طلاب
طلاب

أعلن الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، استضافة جامعة عين شمس بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ ٤٩، وذلك بالملاعب المغطاة برعاية شباب الجامعة و ملاعب كلية الهندسة، مضيفًا أن مباريات كرة اليد تقام بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

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وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية والمعاهد العليا تنافس بها 13 جامعة ومعهداً على مدار يومين. 

وفاز فريق جامعة عين شمس في بطولة الريشة الطائرة الزوجي طلبه:

 المركز الأول والميدالية الذهبية الطالبان "علي أشرف و محمد علاء" وفي بطولة الزوجي طالبات فاز

بالمركز الثاني والميدالية الفضية الطالبتين "إسراء هاني و رنا إيهاب" وفاز بالمركز الرابع الطالبتين "سارة محمد و تقي محمد ". 

وفي بطولة الزوجي المختلط:

حصل على المركز الثاني وحصلا علي الميدالية الفضية "علي أشرف و إسراء هاني".

 أما عن منافسات الفرق حقق فريق الجامعة طلبه المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " علي أشرف واحمد رمضان و محمد علاء و عمر طارق". 

كما فاز فرق الطالبات بالمركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية " إسراء هاني و رنا إيهاب و سارة محمد و تقي محمد". 

  وحضر تكريم الطلاب وتسليم الميداليات للفرق الفائزة الدكتور محمد رمضان منسق عام الاتحاد الرياضي للجامعات وأسامة خير مدير عام التكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ49 تقام فى ألعاب: الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية والريشة الطائرة وكرة السرعة والجودو، وموضحًا أن ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.

وأشاد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الرياضة من متطلبات الروح والعقل، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية داخل نفوس طلاب الجامعة.

منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
منتخب الريشة الطائرة لجامعة عين شمس
اتحاد طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس دورة الجامعات المصرية بطولة الريشة الطائرة فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية

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