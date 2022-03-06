بأسلحة عالية الدقة.. روسيا تعلن تدمير قاعدة جوية عسكرية بأوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تدمير قاعدة "ستاراوكوستنتانيف" الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا"، مضيفًا أنه تم تنفيذ ضربات صباح اليوم الأحد بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

وأضاف كوناشينكوف إنه على إثر ذلك تم تدمير قاعدة "ستاراوكوستنتانيف" الجوية العسكرية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضح المتحدث أن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.

وحسب كوناشينكوف ، فأنه تم تدمير “69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 77 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و 279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 553 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى 62 طائرة بدون طيار”.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو الروسي على كييف.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، في تقرير صادر اليوم الأحد، إن القوات دمرت 285 دبابة روسية بالإضافة إلى 109 أنظمة مدفعية و44 طائرة و48 طائرة هليكوبتر.

وأضاف التقرير: "أمس فقط، تم نقل أكثر من 650 جريحًا من الجنود الروس إلى مستشفى وسط المدينة في قرية بريانكا بمنطقة لوهانسك.. وأغلبهم حالتهم خطيرة".