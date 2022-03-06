بعفوية.. طفلة أوكرانية لاجئة تسرع إلى رئيس رومانيا وتعانقه

عرضت فضائية “العربية”، فيديو عفويا لطفلة أوكرانية بمخيم لاجئين تعانق الرئيس الرومانى.

فى سياق آخر، قرر أطفال ونساء البقاء في أوكرانيا تحت تدريبات عسكرية شاقة للانخراط في المقاومة ضد القوات الروسية التي تجتاح بلادهم منذ 24 فبراير الماضي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا لمجموعة من النساء والمراهقين الذين لم يتخطوا سن الطفولة، يخوضون تدريبات عسكرية تشمل إطلاق النار من بندقية آلية طراز AK-47 كلاشينكوف وتفكيكها وإعادة تركيبها.

وتعد بندقية كلاشينكوف المدفع الرشاش الأكثر شهرة وانتشارًا في العالم، وهي اختراع روسي بالأساس، لكن دولا عديدة حول العالم تصنع نسخها الخاصة منها.