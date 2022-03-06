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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تفضل زواج الصالونات.. تعرف عليها

الأبراج
الأبراج

زواج الصالونات من العادات المثيرة للجدل في المجتمع، حيث يقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر، ولكن في علم الفلك فإن يوجد بعض الأبراج تفضل زواج الصالونات.

 

وكشفت ندى عادل خبيرة الأبراج لـ"صدى البلد" عن مواليد الأبراج التي تفضل زواج الصالونات.

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أبراج تفضل زواج الصالونات

1- برج السرطان 
يفضل بعض مواليد السرطان الزواج صالونات بسبب الخداع فى حب حياته وأن لا أحد يراه أن ذوقه مناسب للعائلة.

 

2- برج الجوزاء 
يلجأ بعض مواليد برج الجوزاء بالأخص السيدات التى فاتهم قطر الزواج بمقابلة شخص من ذوق واختيار صديقتها أو الأقارب.

 

3- برج الثور

من الأشخاص الذى يقبلون الزواج بالمعارف والأصدقاء ولكن سريعا ما ينفصل أو يشعر بضيق فى العلاقة بعد الزواج بسبب عدم حب واحتواء الشريك.

 

4- برج القوس 
يحاول برج القوس الارتباط بشخص يحبه ولكن ليس محظوظ بالعلاقات العاطفية فدائما ينخدع وسريعا ما يعانى من العلاقات العاطفية ويشعر بضيق شديد جدا بسبب عدم حب الشريك مثل حبه أو أن يكون فى نفس مستوى تضحيته فى العلاقة ولكن عدم القدرة وعلى تكيف فى العلاقة تجعله مجروح فإذا صادف أحد بشكل عشوائي فى مقابلة عائليه أو زميل لى صديق أو صديقه وطلب الزواج منه يرتبط به فى الحال دون التفكير.

الأبراج زواج الصالونات ندى عادل خبيرة الابراج مواليد السرطان

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