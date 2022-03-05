إقلب فنجانك وأعرف نصيحة الأبراج وردد الدعاء الخاص بك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح قراءة الفنجان الخاص بكل برج.



#الحمل



بدخول القمر الى برجك ترتاح من الضغوطات وفترة مميزة على صعيد الحظوظ والفرص المقدمة لك وتستفيد من وظيفة ثابتة او توقع اوراق هامة وتنجح في متابعة دراسة

واستقرار مع الحبيب

#ردد يا شكور_



#الثور



تنهي اعمال متراكمة اليوم والاسبوع القادم جيد على جميع الاصعدة خطط بهدوء لتتألق في اعمالك وستكون الانطلاقة مميزة بتوقيع اوراق تخص سفر او استرجاع حق

تنشغل في أوضاع تهم الشريك

#ردد يا فتاح_



#الجوزاء



تزداد حيويتك اليوم وتقوم بعدة نشاطات وتوسع اعمالك وتقوي علاقاتك الاجتماعية وانت المحظوظ على صعيد المال ومرابح من شراكة مهنية

وتجد تحسن في علاقتك مع الشريك

#ردد يا معين_



#السرطان



كان وضعك ممل ووصلت لليأس من اشغال اثقلت كاهلك واليوم تقضيه وسط العائلة وتسعد بلقاءات مميزة والاسبوع القادم يعدك بتحسن مالي وتكون الحظوظ واعدة

ومصالحة ضمن اجوائك العاطفية وعليك التقرب من الشريك

#ردد يا مغيث_

#الأسد

تحالفك الحظوظ والانفراجات الكبيرة التي تحصل عليها بدعم من القمر الموجود ببرج صديق لك وتنتعش ماليا"، وتجد المساعدات من كل جانب واخبار ايجابية من صديق مقرب لك

لاتنزعج من تصرفات الشريك فامورك المهنية تشغلك عنه

#ردديامسهل_



#العذراء



هاجسك الوحيد التفوق في العمل وتجتهد بكل الاعمال الموكلة لك وتقابل ارباب العمل وتفرح بالتأييد والثناء المقدم لك وترقية او زيادة في المال وتفكر بعمل خاص بك

وتأخذ من افكار الشريك جدية لتتقدم بها مهنيا"

#ردد يا وهاب_



#الميزان



تعطي العائلة اهتمامك اليوم وتفضيه ضمن اجواء مصالحة بين الاخوة وتفرح بمناسبات تخصهم ومساء" تتلقى اتصال هام يخص ترقية او زيادة في الدخل انتبه من آلام الصداع

خطوبة تفاجئ بها الجميع تسعد ايامك العاطفية

#ردد يا رحيم_



#العقرب



يسعفك القدر بتحسن على جميع الاصعدة وتفرح بمال من عمل قمت به سابقا" لاتقلق من انتقالك لعمل جديد فربما يكون لمصلحتك وإياك والميزاجية فقد تبتعد عنك الاصدقاء

تشعر بالملل من وضع عاطفي ولكن اخبار جيدة تلوح في الافق مستقبلا"

#ردد يا هادي_



#القوس



يمنحك القمر الموجود في الحمل فرص ذهبية على صعيد المال والعمل وعلى كافة الاصعدة انتبه لوضعك الصحي واجري بعض الفحوصات واستشر طبيبك وتسعد بلمة العائلة حولك

وقريبا" تنتقل الزهرة الى الدلو وتعدك بحظوظ عاطفية جيدة

#ردد يا رحمن-



#الجدي



تشعر بالتعب وتأخذ بالعطلة قسطا" من الراحة والتفكير وتركز على امور مهنية وغدا" تجتهد على صعيد العمل وارباح مالية من عملية بيع او شراء لاتتعامل بميزاجية مع اصدقاء العمل

وضعك مستقر مع الشريك وفينوس يدعم حياتك العاطفية

#ردد يا سميع_



#الدلو



حظوظك كبيرة وانفراجات هامة على صعيد ترقية مهنية تحظى بها وتقوم بنشاطات وتكون متفائلا" بما تحققه من نجاحات متتالية وعطارد يعدك بنجاح دراسي وسفر تفكر به لقضاء مهمة

مصالحة مع الشريك واجواء الرضا تظهر على وجهك

#ردد يا الله_



#الحوت



حاول ادارة مصاريفك بحذر فربما تصرف اكثر من طاقتك وانت امام التزام مالي يخص مشروع العمر وتحضر اجتماعا" وربما تنزعج من بعض القرارات التي تجعلك تشعر بالاحباط

لاتستفز الشريك ولا تعامله باستخفاف فربما تندم