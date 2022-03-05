عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إقلب فنجانك وأعرف نصيحة الأبراج وردد الدعاء الخاص بك

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح  قراءة الفنجان الخاص بكل برج.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

txt

نشرة المرأة: حظك اليوم.. طريقة عمل الكريب الحادق.. الحمل الكميائي.. فوائد حظر التجوال للمراهق


#الحمل

 
بدخول القمر الى برجك ترتاح من الضغوطات وفترة مميزة على صعيد الحظوظ والفرص المقدمة لك وتستفيد من وظيفة ثابتة او توقع اوراق هامة وتنجح في متابعة دراسة 
واستقرار مع الحبيب 
          #ردد يا شكور_
 

#الثور 


تنهي اعمال متراكمة اليوم والاسبوع القادم جيد على جميع الاصعدة خطط بهدوء لتتألق في اعمالك وستكون الانطلاقة مميزة بتوقيع اوراق تخص سفر او استرجاع حق
تنشغل في أوضاع تهم الشريك
      #ردد يا فتاح_


#الجوزاء 


تزداد حيويتك اليوم وتقوم بعدة نشاطات وتوسع اعمالك وتقوي علاقاتك الاجتماعية وانت المحظوظ على صعيد المال ومرابح من شراكة مهنية
وتجد تحسن في علاقتك مع الشريك
       #ردد يا معين_


#السرطان 


كان وضعك ممل ووصلت لليأس من اشغال اثقلت كاهلك واليوم تقضيه وسط العائلة وتسعد بلقاءات مميزة والاسبوع القادم يعدك بتحسن مالي وتكون الحظوظ واعدة 
ومصالحة ضمن اجوائك العاطفية وعليك التقرب من الشريك
              #ردد يا مغيث_
#الأسد 
تحالفك الحظوظ والانفراجات الكبيرة التي تحصل عليها بدعم من القمر الموجود ببرج صديق لك وتنتعش ماليا"، وتجد المساعدات من كل جانب واخبار ايجابية من صديق مقرب لك
لاتنزعج من تصرفات الشريك فامورك المهنية تشغلك عنه
       #ردديامسهل_


#العذراء


هاجسك الوحيد التفوق في العمل وتجتهد بكل الاعمال الموكلة لك وتقابل ارباب العمل وتفرح بالتأييد والثناء المقدم لك وترقية او زيادة في المال وتفكر بعمل خاص بك
وتأخذ من افكار الشريك جدية لتتقدم بها مهنيا"
          #ردد يا وهاب_


#الميزان


تعطي العائلة اهتمامك اليوم وتفضيه ضمن اجواء مصالحة بين الاخوة وتفرح بمناسبات تخصهم ومساء" تتلقى اتصال هام يخص ترقية او زيادة في الدخل انتبه من آلام الصداع
خطوبة تفاجئ بها الجميع تسعد ايامك العاطفية
          #ردد يا رحيم_


#العقرب


يسعفك القدر بتحسن على جميع الاصعدة وتفرح بمال من عمل قمت به سابقا" لاتقلق من انتقالك لعمل جديد فربما يكون لمصلحتك وإياك والميزاجية فقد تبتعد عنك الاصدقاء
تشعر بالملل من وضع عاطفي ولكن اخبار جيدة تلوح في الافق مستقبلا"
               #ردد يا هادي_


#القوس


يمنحك القمر الموجود في الحمل فرص ذهبية على صعيد المال والعمل وعلى كافة الاصعدة  انتبه لوضعك الصحي واجري بعض الفحوصات واستشر طبيبك وتسعد بلمة العائلة حولك
وقريبا" تنتقل الزهرة الى الدلو وتعدك بحظوظ عاطفية جيدة
               #ردد يا رحمن-


#الجدي


تشعر بالتعب وتأخذ بالعطلة قسطا" من الراحة والتفكير وتركز على امور مهنية وغدا" تجتهد على صعيد العمل وارباح مالية من عملية بيع او شراء لاتتعامل بميزاجية مع اصدقاء العمل
وضعك مستقر مع الشريك وفينوس يدعم حياتك العاطفية
              #ردد يا سميع_


#الدلو


حظوظك كبيرة وانفراجات هامة على صعيد ترقية مهنية تحظى بها وتقوم بنشاطات وتكون متفائلا" بما تحققه من نجاحات متتالية  وعطارد يعدك بنجاح دراسي وسفر تفكر به لقضاء مهمة
مصالحة مع الشريك واجواء الرضا تظهر على وجهك
         #ردد يا الله_


#الحوت


حاول ادارة مصاريفك بحذر فربما تصرف اكثر من طاقتك وانت امام التزام مالي يخص مشروع العمر وتحضر اجتماعا" وربما تنزعج من بعض القرارات التي تجعلك تشعر بالاحباط 
لاتستفز الشريك ولا تعامله باستخفاف فربما تندم

السرطان العمل حظك اليوم مساعدات الأبراج العذراء توقعات الأبراج سرطان الأبراج حوت العقرب الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

دعاء قبل النوم لتحقيق الامنيات .. ردده يكرمك الله بالخيرات

الخطيب عاوزه يكمل .. شوبير يكشف مصير موسيماني مع الأهلي

توجيه الرئيس السيسي بتمكين ذوي الهمم يتصدر عناوين الصحف

ترشيحاتنا

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. هل يجوز للمرأة الحائض ترديده قبل النوم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام بالبريميرليج

3 × 7.. مواجهات صعبة أمام الأهلي محليا وإفريقيا في شهر مارس

طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة: حضروا جيدا للامتحانات ولا تنشغلوا بأشياء أخرى

فضل العمل الصالح في شعبان.. أمر يجعلك بجوار النبي في الجنة

إقلب فنجانك وأعرف نصيحة الأبراج وردد الدعاء الخاص بك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

حكاية السهرة.. خلافات انتهت بأغاني خالدة.. ما سبب خناقة الموجي مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ؟

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ