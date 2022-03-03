عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-3-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 3- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل 
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الثور
اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.
عاطفيا: رغم الضغوط.. اقتران القمر الجديد ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة

برج الجوزاء
مهنيا: القمر الجديد يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: القمر الجديد في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

برج السرطان
ماليا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.

برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح

برج العذراء
عاطفيا: حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين

برج الميزان
مهنيا وصحيا: اقتران القمر الجديد ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.
عاطفيا وعائليا: عطارد في منزل الحب يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك

برج العقرب
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما

برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.
عاطفيا وعائليا: اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك

برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.
عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك

الأبراج توقعات الابراج اليوم الخميس3- 3- 2022 برج الحمل برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

موضوعات متعلقة

أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها

4 أبراج أكثر أنانية من غيرهم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

أخبار العالم| الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي.. ورئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب بالقانون

أول شهر شعبان 2022 .. 11 كلمة مستجابة رددها بيقين

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ