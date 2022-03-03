توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 3- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الثور

اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.

عاطفيا: رغم الضغوط.. اقتران القمر الجديد ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة

برج الجوزاء

مهنيا: القمر الجديد يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا: القمر الجديد في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

برج السرطان

ماليا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

عاطفيا واجتماعيا: اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.

برج الأسد

اجتماعيا وعاطفيا: اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح

برج العذراء

عاطفيا: حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين

برج الميزان

مهنيا وصحيا: اقتران القمر الجديد ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

عاطفيا وعائليا: عطارد في منزل الحب يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك

برج العقرب

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.

عاطفيا وعائليا: اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.

عاطفيا: عطارد في برجك يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك

برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك