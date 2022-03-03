توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 3- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .
برج الحمل
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
برج الثور
اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.
عاطفيا: رغم الضغوط.. اقتران القمر الجديد ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة
برج الجوزاء
مهنيا: القمر الجديد يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
عاطفيا: القمر الجديد في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.
برج السرطان
ماليا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.
برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح
برج العذراء
عاطفيا: حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين
برج الميزان
مهنيا وصحيا: اقتران القمر الجديد ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.
عاطفيا وعائليا: عطارد في منزل الحب يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك
برج العقرب
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما
برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.
عاطفيا وعائليا: اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.
عاطفيا: تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك