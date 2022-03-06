عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"العربية للتصنيع" تشارك في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض.. صور

صدى البلد

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.


وتعد مشاركة العربية للتصنيع في هذا الحدث الدولي، تأكيدا لحرصها علي تعزيز التعاون مع كبري الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية وبحث مدي إمكانية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية. 


يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرضاً متكاملاً، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لاسيما في مجال الذكاء الإصطناعي والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية.

IMG-20220306-WA0008
IMG-20220306-WA0008
IMG-20220306-WA0007
IMG-20220306-WA0007
IMG-20220306-WA0006
IMG-20220306-WA0006
IMG-20220306-WA0005
IMG-20220306-WA0005
IMG-20220306-WA0003
IMG-20220306-WA0003
IMG-20220306-WA0004
IMG-20220306-WA0004
IMG-20220306-WA0002
IMG-20220306-WA0002
IMG-20220306-WA0001
IMG-20220306-WA0001
العربية للتصنيع السعودية التكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة الصناعات الدفاعية مدينة الرياض تعميق التصنيع المحلي توطين التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

وسط انهيار أقاربه.. تشييع جثمان الفنان إياد داود إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

ترشيحاتنا

رئيس شعبة المخابز عن زيادة الرغيف الحر: "اللي مش عجبه مايشتريش"| فيديو

الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق تجتاز أعمال نظامي السلامة والجودة للأيزو

لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة

النقل: اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل مترو الإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.. صور

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

عبد الغفار: 3220 طالبا يدرسون في أوكرانيا.. واتخاذ الإجراءات لعدم الإضرار بمستقبلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

أوكراني يبيع دبابة روسية عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

فيديو

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

وفاة إياد داود ليلحق بزميله في برنامج شبابيك عمرو سمير.. فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ