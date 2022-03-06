"العربية للتصنيع" تشارك في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض.. صور

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وتعد مشاركة العربية للتصنيع في هذا الحدث الدولي، تأكيدا لحرصها علي تعزيز التعاون مع كبري الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية وبحث مدي إمكانية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية.



يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرضاً متكاملاً، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لاسيما في مجال الذكاء الإصطناعي والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية.

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