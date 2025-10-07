الاقتصاد البحريني ينمو بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2025

أظهرت بيانات رسمية تسجيل الاقتصاد البحريني لنمو بنسبة 2.5% و2.3% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025.



وأوضحت البيانات الصادرة، اليوم /الثلاثاء/، عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة و5.3% بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس استمرار الجهود الوطنية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي تراجعا بلغت نسبته 2.6% بالأسعار الثابتة و14.2% بالأسعار الجارية متأثرا بانخفاض أسعار النفط عالميا من، وكذلك تراجع الكميات المنتجة.



وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدلات النمو بنسبة 12% تليها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7% ومن ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7% بالأسعار الثابتة.



وعلى مستوى الأسعار الجارية، فقد سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية كذلك أعلى معدل نمو بنسبة 12.7% ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 10.9% تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10.4%.