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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع مجلس الوزراء..محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، اللواء عصام خضر، مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والوفد المرافق، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث التعاون والتنسيق في مجال التحول الرقمي وميكنة الأداء الحكومي. 

وناقش المحافظ آلية إنشاء بوابة إلكترونية لربط مديرية التربية والتعليم بالإدارات التعليمية بالمراكز لتقديم الخدمات التعليمية المختلفة إلكترونيا لخدمة المعلمين والطلاب وتيسير الوقت والجهد اللازم للحصول عليها، وتنفيذ نظام الذاكرة المؤسسية لمتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الحكومية الصادرة.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

الوادى الجديد التربية والتعليم مركز المعلومات التحول الرقمي مجلس الوزراء سكرتير عام المرافق وكيل وزارة

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